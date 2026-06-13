Трагедии в башкирских банях: пять человек погибли в пожарах

Фото: Сергей ГАПОН. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии с начала 2026 года во время пожаров в банях погибли пять человек, еще восемь получили травмы. Об этом рассказали в Государственном комитете республики по чрезвычайным ситуациям.

В ведомстве напомнили об основных правилах безопасности. Перед каждым использованием бани нужно проверять тягу в дымоходе и следить за состоянием печи – она не должна быть перегрета, а кладка – иметь трещины. Перед топкой необходимо укладывать предтопочный лист размером 50×70 см, чтобы искры не попали на пол. Для розжига нельзя использовать бензин, керосин и другие горючие жидкости.

Отдельное внимание стоит уделить электрике: проводку нужно выполнять медным проводом и защищать от влаги и жара. Деревянные конструкции рекомендуется обработать специальными пропитками-антипиренами.

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