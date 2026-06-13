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НовостиОбщество13 июня 2026 13:06

Последний день длинных выходных в Башкирии: какой будет погода 14 июня

В последний день длинных выходных в Башкирии ожидаются дожди и грозы
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии в последний день длинных праздничных выходных ожидаются сильные осадки. Об этом рассказали в Башгидрометцентре.

Завтра, 14 июня, ночью дожди пройдут местами, днем – по всей территории республики. В отдельных районах возможны грозы. Ветер – северо-восточный умеренный, при грозах – порывистый.

Температура воздуха ночью составит +10, +15°, днем – +20, +25°.

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