Последний день длинных выходных в Башкирии: какой будет погода 14 июня

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии в последний день длинных праздничных выходных ожидаются сильные осадки. Об этом рассказали в Башгидрометцентре.

Завтра, 14 июня, ночью дожди пройдут местами, днем – по всей территории республики. В отдельных районах возможны грозы. Ветер – северо-восточный умеренный, при грозах – порывистый.

Температура воздуха ночью составит +10, +15°, днем – +20, +25°.

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