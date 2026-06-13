Уфимца так достали рекламные сообщения и звонки, что он пошел в суд: ему назначили компенсацию за моральный вред

В Уфе местный житель обратился в суд, потому что ему надоели рекламные звонки и сообщения. Он подал иск с требованием признать незаконными действия компании по обработке его персональных данных и распространению рекламы.

– Юридическая компания неоднократно направляла истцу рекламные рассылки на номер телефона, осуществляла многократные звонки с разных номеров. После направления досудебной претензии компания продолжила противоправные действия, расширив каналы воздействия, в том числе через мессенджер телеграм, – рассказали в пресс-службе Калининского районного суда.

По итогам рассмотрения дела инстанция частично удовлетворила требования истца и постановил взыскать с ответчика компенсацию морального вреда и штраф в 15 тысяч рублей. Суд также обязал компанию уничтожить все имеющиеся у нее персональные данные жертвы рекламы, пригрозив неустойкой за каждый день просрочки.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.