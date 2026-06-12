Дожди и грозы: какой будет погода на длинных выходных в Башкирии

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

На длинных праздничных выходных в Башкирии будет пасмурно. Специалисты Башгидрометцентра обещают, что осадки будут все три дня.

Сегодня днем, 12 июня, по республике пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах – грозы. Ветер – северо-западный и северный, умеренный, при грозе – порывистый. Температура воздуха днем – до +18, +23°.

В субботу и воскресенье, 13 и 14 июня, погода особо не изменится: ночью – местами дожди, днем – по всей республике, местами грозы. Ветер будет северо-восточный и восточный, умеренный, днем при грозах – порывистый. Ночью температура опустится до +9, +14°, днем поднимется до +20, +25°.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.