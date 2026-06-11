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НовостиОбщество11 июня 2026 3:00

В праздничные выходные в Башкирии будет неустойчивая погода с дождями

В Уфе 12 июня, в День России и День города, тоже пройдут кратковременные дожди
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Днем воздух прогреется в среднем до +20 градусов.

Днем воздух прогреется в среднем до +20 градусов.

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Синоптики рассказали жителям Башкирии, какой погоды ждать на праздничные выходные, которые выпадают в этом году на 12-14 июня.

Так, всю первую половину месяца над территорией республики проходят каспийские циклоны, и в выходные регион окажется в тыловой части очередного атмосферного фронта, что обещает неустойчивую погоду с кратковременными дождями, которые будут чередоваться с периодами хорошей погоды.

На северо-востоке осадки прогнозируют сильные, местами возможны грозы, при этом сохранится умеренное тепло – днем столбики термометров поднимутся в среднем до +20 градусов.

В Уфе 12 июня, когда город отметит сразу два праздника – День России и День города, тоже ожидаются кратковременные дожди.

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