39 дней поисков: пропавшего в Башкирии пенсионера нашли мертвым

Фото: «ЛизаАлерт Башкортостан»

В Башкирии завершились поиски пропавшего пенсионера – 79-летний мужчина найден мертвым. Об этом рассказали волонтеры отряда «ЛизаАлерт Башкортостан».

25 апреля мужчина ушел из дома в селе Серафимовка (Туймазинский район) и не вернулся. Поиски растянулись на 39 дней.

Обстоятельства и причина гибели не уточняются. Волонтеры выразили соболезнования родным и близким погибшего.

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