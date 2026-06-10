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НовостиОбщество10 июня 2026 3:30

39 дней поисков: пропавшего в Башкирии пенсионера нашли мертвым

В Башкирии обнаружили мертвым пропавшего пенсионера
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: «ЛизаАлерт Башкортостан»

Фото: «ЛизаАлерт Башкортостан»

В Башкирии завершились поиски пропавшего пенсионера – 79-летний мужчина найден мертвым. Об этом рассказали волонтеры отряда «ЛизаАлерт Башкортостан».

25 апреля мужчина ушел из дома в селе Серафимовка (Туймазинский район) и не вернулся. Поиски растянулись на 39 дней.

Обстоятельства и причина гибели не уточняются. Волонтеры выразили соболезнования родным и близким погибшего.

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