Ушла из дома и исчезла: в Башкирии пропала 11-летняя школьница

Фото: «БашРегионСпас»

В Нефтекамске пропала 11-летняя девочка, она ушла из дома и не вернулась. Об этом рассказали в добровольческом поисково-спасательном отряде «БашРегионСпас».

Рост школьницы – 150 сантиметров, телосложение – среднее, волосы –темно-русые до плеч, глаза – карие. В момент исчезновения на ней были серая кофта, белая футболка, черные шорты и черные босоножки.

Все, кто знает что-либо о местонахождении пропавшей, могут позвонить по номерам 8 (937) 3-102-112 или 112. Добровольцы также просят всех желающих присоединиться к поискам.

ОБНОВЛЕНИЕ 08.06.2026 22:55:

– Найдена, жива! – сообщили в «БашРегионСпас».

Где находилась школьница и при каких обстоятельствах она пропала – не уточняется.

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