Компенсация за отдых в санаториях: кому из уфимцев она будет доступна

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В Уфе определили цену санаторно-курортного обслуживания для работников муниципальной бюджетной сферы на текущий год. Постановление об этом подписал исполняющий обязанности мэра Сергей Кожевников.

Согласно документу, опубликованному на официальном сайте администрации столицы Башкирии, один день в санатории обойдется в 2 500 рублей. Льгота распространяется на сотрудников учреждений образования, опеки и попечительства, физической культуры и спорта, культуры и искусства, а также молодежной политики.

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