Гроза с градом: в Башкирии прогнозируют сильные осадки

Фото: Николай ХИЖНЯК. Перейти в Фотобанк КП

Завтра, 9 июня, в Башкирии ожидаются сильные осадки. Об этом рассказали в Башгидрометцентре.

Ночью дожди прогнозируют местами, днем – по всей территории республики. На юго-востоке осадки усилятся. В отдельных районах возможны грозы, а днем – град.

Ветер – северо-восточный, умеренный. Во время гроз возможны порывы.

Ночью столбики термометров опустятся до +8, +13°, днем воздух прогреется до +20, +25°.

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