Гроза с градом: в Башкирии прогнозируют сильные осадки

Фото: Николай ХИЖНЯК. Перейти в Фотобанк КП
Завтра, 9 июня, в Башкирии ожидаются сильные осадки. Об этом рассказали в Башгидрометцентре.
Ночью дожди прогнозируют местами, днем – по всей территории республики. На юго-востоке осадки усилятся. В отдельных районах возможны грозы, а днем – град.
Ветер – северо-восточный, умеренный. Во время гроз возможны порывы.
Ночью столбики термометров опустятся до +8, +13°, днем воздух прогреется до +20, +25°.
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