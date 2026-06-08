На юго-востоке Башкирии ожидаются сильные дожди, грозы и град

По юго-востоку ожидаются сильные дожди. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Синоптики предупредили жителей Башкирии об ухудшении погоды. В течение суток местами по республике пройдут кратковременные дожди, а на юго-востоке они будут сильными. В отдельных районах ожидаются грозы, днем возможен град.

Ветер подует с северо-востока со скоростью 5-10 метров в секунду. При грозе порывы могут усиливаться до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит от +8 до +13 градусов, днем – от +20 до +25 градусов. На автодорогах ночью и утром местами ожидается туман. Видимость на дорогах упадет до 500 метров и менее.

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