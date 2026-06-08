Грозы, ливни и град: какая погода ждет Башкирию на новой неделе

Башкирию накроют грозы и ливни

В ближайшие три дня в Башкирии сохранится неустойчивая погода. Жителей республики ждут дожди, грозы, а местами и град.

В воскресенье, 8 июня, местами пройдут кратковременные дожди и грозы. На юге региона локально ожидаются ливни и град. Температура воздуха ночью составит +7...+12 градусов, днем — +18...+23.

В понедельник и вторник, 9 и 10 июня, осадки сохранятся. Ночью кратковременные дожди прогнозируются местами, днем — по всей республике. Также возможны грозы. Температура воздуха существенно не изменится: ночью +8...+13 градусов, днем +19...+24.

Синоптики отмечают, что в начале недели ветер будет северо-западным, умеренным, с порывами в дневные часы.

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