В Башкирии спасают собаку, месяцами жившую с пулей в голове

Фото: «Пин и Пуф»

В Башкирии спасают собаку с тяжелым огнестрельным ранением. Животное обнаружил дальнобойщик на территории Челябинской области и обратился за помощью к волонтерам.

По данным центра реабилитации диких животных «Пин и Пуф», собака находилась в кемпинге и имела серьезные повреждения. Несмотря на травму, она оставалась дружелюбной, хотя и боялась людей. Сначала предполагалось, что причиной раны могли стать застрявшая кость, палка или опухоль.

Для спасения животного к операции подключились волонтеры приюта «Найди меня». Собаку удалось отловить без применения наркоза и доставить в Уфу для обследования и лечения.

Позже выяснилось, что причиной тяжелого состояния стала пуля, выпущенная практически в упор под глаз. Из-за ранения у животного оказалась раздроблена челюсть, а воспалительный процесс продолжался длительное время.

Сейчас собака находится под наблюдением специалистов и получает необходимую помощь.

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