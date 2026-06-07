Тело мужчины нашли при тушении пожара в Красноусольском

Фото: МЧС Башкирии

В Гафурийском районе Башкирии при пожаре погиб 69-летний мужчина. Трагедия произошла рано утром 7 июня в селе Красноусольский.

Как сообщили в МЧС, возгорание произошло в жилом доме на улице Новосельской. На место были направлены сотрудники ведомства и добровольцы Табынского сельсовета.

Во время тушения пожара спасатели обнаружили тело 69-летнего мужчины.

В настоящее время причины и обстоятельства возгорания устанавливаются. На месте происшествия работают дознаватель МЧС России и следственно-оперативная группа.

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