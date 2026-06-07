Грозы, град и туман: какая погода ждет Башкирию 8 июня

Во время гроз порывы ветра будут достигать 14 м/с

Жителей Башкирии 8 июня ожидает неустойчивая погода. По данным синоптиков, в республике будет облачно с прояснениями, местами пройдут кратковременные дожди и грозы.

Днем на юге региона прогнозируются локальные ливни и град. Ветер ночью будет слабым и переменным, а днем сменится на северо-восточный и северный со скоростью 5–10 м/с. Во время гроз возможны порывы до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит от +7 до +12 градусов, днем потеплеет до +18...+23 градусов.

Кроме того, ночью и утром на отдельных участках дорог ожидается туман с видимостью менее 500 метров. Во время осадков днем видимость может ухудшаться до 1–2 километров.

В Уфе также прогнозируется облачная погода с прояснениями. Возможен кратковременный дождь, а днем в отдельных районах города не исключены грозы. Температура воздуха ночью составит +10...+12 градусов, днем — +21...+23 градуса.

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