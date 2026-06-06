В Уфе временно перекрывают полосу движения по Затонскому мосту

Фото: пресс-служба мэрии Уфы

С сегодняшнего дня на Затонском мосту через Белую в Уфе начался ямочный ремонт и поэтому движение по одной из полос будет ограничено. Как сообщили в городской администрации, с 9:00 и до 17:00 до воскресенья, 7 июня, дорожные рабочие будут латать ямы на выделенной для грузового транспорта полосе.

В мэрии Уфы также напомнили, что с 1 июля 2026 года будет запрещен проезд грузовых автомобилей по Затонскому и Демскому мостам. Водителей просят заранее планировать свой маршрут.

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