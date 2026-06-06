В Башкирии восстановят все поврежденные при строительстве М-12 дороги

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Накануне на Санкт-Петербургском Международном экономическом форуме власти Башкирии договорились с руководством госкомпании «Автодор» о ремонте дорог в регионе, «задействованных» во время строительства М-12. Соглашение подписали Радий Хабиров и глава госкорпорации Вячеслав Петушенко.

Участок федеральной трассы М-12 «Восток», который проходит по территории Башкирии, открыли в прошлом году. При строительстве участка Дюртюли-Ачит протяженностью 275 километров, тяжелая техника повредила подъездные дороги. В обозримом будущем они будут отремонтированы.

- По итогам встречи подписано соглашение о взаимодействии между Правительством Республики Башкортостан и Госкомпанией «Автодор» до 2030 года, - написала в своих соцсетях министр транспорта Башкирии Любовь Минакова.

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