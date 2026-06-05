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НовостиОбщество5 июня 2026 18:28

58-летний инвалид пропал в Башкирии: спустя 47 дней его нашли мертвым

58-летний инвалид пропал в Башкирии: спустя 47 дней его нашли мертвым
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: «ЛизаАлерт Башкортостан»

Фото: «ЛизаАлерт Башкортостан»

В Башкирии завершились поиски 58-летнего мужчины – он найден мертвым. Об этом рассказали волонтеры отряда «ЛизаАлерт Башкортостан».

Мужчина с инвалидностью по слуху ушел из дома 7 ноября и не вернулся. Волонтеры опубликовали в группе отряда во «ВКонтакте» сообщение о том, что он найден мертвым, и выразили соболезнования родным и близким.

Обстоятельства гибели и причина смерти не уточняются.

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