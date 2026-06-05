Доходы жителей Башкирии за год выросли на 8,3 процента

Реальные располагаемые доходы с поправкой на инфляцию выросли лишь на 0,5 процента. Фото: Ольга ЮШКОВА.

Башстат опубликовал обновленные данные о доходах жителей республики. По итогам первого квартала 2026 года средний доход жителя Башкирии составил 52 058 рублей. Это на 8,3 процента выше в номинальном выражении по сравнению с тем же периодом 2025 года. Год назад показатель был на уровне 48 076,5 рубля.

Однако реальные располагаемые доходы, то есть деньги, которые остаются у людей после обязательных платежей с поправкой на инфляцию, выросли лишь на 0,5 процента. Для сравнения, в первом квартале 2025 года этот показатель достигал 6,2 процента.

Таким образом, если в начале прошлого года жители республики ощущали заметную прибавку к реальным доходам, то в начале 2026 года инфляция практически съела весь номинальный прирост, подсчитали статистики.

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