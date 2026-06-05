В Уфе могут снести здания продуктового рынка «Евразия» в Затоне

Две инстанции арбитражного суда признали постройки незаконными и небезопасными. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Стало известно, что в Уфе хотят снести здания овощного рынка «Евразия». Он расположен на въезде в Затон. Этого требует администрация города.

По версии муниципалитета, три здания плодоовощного рынка построили самовольно, без согласования с мэрией. Ранее две инстанции Арбитражного суда признали, что эти постройки являются незаконными и небезопасными. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Уфа».

Тем временем юристы считают, что суд может потребовать от собственников не сносить здания, а привести их в надлежащее состояние.

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