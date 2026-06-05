В Уфе школы №129 и №109 отстают от графика ремонта

К 1 августа все школы должны быть готовы к приему учеников, заявил Урал Кильсенбаев. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Первый заместитель премьер-министра правительства Башкирии Урал Кильсенбаев провел выездную проверку капитального ремонта школ в Орджоникидзевском районе Уфы. На этот раз внимание чиновника привлекли школы №129 и №109.

Причиной визита стали замечания к темпам работ. За последний месяц строительная готовность объектов увеличилась всего на 8 процентов. Сейчас обе школы имеют одинаковый показатель – 53 процента.

На месте вице-премьер детально обсудил графики работ с подрядчиками и заказчиком. Несмотря на отставание, сроки сдачи объектов остаются прежними. Урал Кильсенбаев подчеркнул, что к 1 августа все ремонтируемые школы должны быть готовы принимать учеников.

Всего в этом году в Орджоникидзевском районе капитально ремонтируют пять школ. По словам вице-премьера, контроль за ходом работ продолжается ежедневно. Главная задача властей – обеспечить качественный ремонт и вовремя подготовить учреждения к новому учебному году.

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