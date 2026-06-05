В Башкирии на торги выставили 26 арестованных квартир, комнат и земельных участков должников. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Территориальное управление Росимущества выставило на торги 26 объектов недвижимости. Все они были арестованы у должников. В число лотов вошли квартиры, комнаты и земельные участки. Объекты расположены в разных городах и районах Башкирии.

Среди них, например, есть недвижимость в Уфе, Мелеузе, Салавате, Стерлитамаке, Учалах, а также в Абзелиловском, Туймазинском, Иглинском, Альшеевском, Кармаскалинском районах. Земельный участок в Иглинском районе продают с начальной ценой от 210 тысяч рублей. Участок в Абзелиловском районе можно купить за 68,8 тысячи рублей. Самая дорогая квартира в Уфе выставлена за 6,8 миллиона рублей.

Торги назначены на 2 июля. Заявки принимаются до 29 июня на электронной площадке «РТС-тендер», сообщает UfaTime.ru.

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