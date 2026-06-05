В Башкирии осудят банду, похищавшую людей

Одного из знакомых расстреляли из травматического пистолета после конфликта. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Башкирии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении шестерых мужчин. В зависимости от роли и степени участия их обвиняют по нескольким статьям: бандитизм, разбой, вымогательство, похищение человека, угон, умышленное причинение легкого вреда здоровью и похищение паспорта.

По версии следствия, в январе 2023 года мужчины создали банду. В период с марта 2024 года по апрель 2025 года они под надуманными предлогами угрожали людям оружием, похищали их и избивали. Таким способом они требовали у троих потерпевших передать им больше 12 миллионов рублей.

Чтобы получить около 3,2 миллиона рублей, мужчины похитили одного из потерпевших и его брата, а также они угнали автомобиль марки Mercedes Benz. На этой машине они доехали до Кумертау, где забрали нужную сумму денег.

Кроме того, в апреле прошлого года бандиты приехали к дому своего знакомого, с которым у них раньше был конфликт. Они несколько раз выстрелили в него из травматического пистолета. Мужчина получил травмы, его здоровью причинили легкий вред.

Уголовное дело направят в Верховный суд республики. Там его рассмотрят по существу.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.