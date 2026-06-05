В Башкирии ожидаются дожди и грозы

В Башкирии похолодает до +7 градусов.

Сегодня, 5 июня, в пятницу, синоптики Башгидрометцентра рассказали о погоде в республике на ближайшие дни.

5 июня по региону пройдут кратковременные дожди. Местами они будут сильными, днем в отдельных районах возможны грозы. Ветер северный, умеренный. Днем местами его порывы усилятся до сильных. Температура воздуха составит от +17 до +22 градусов.

Завтра, 6 июня, в Башкирии снова ожидаются кратковременные дожди. Днем в отдельных районах прогремит гроза. Ветер северный и северо-западный, умеренный. Днем он станет порывистым. Ночью температура опустится до +7...+12 градусов, а днем снова поднимется до +17...+22.

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