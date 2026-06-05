«Очень любил дочь и сына»: в Башкирии простились с погибшим контрактником

Фото: Администрация Белорецкого района Башкирии

Житель Белорецкого района Башкирии Александр Красавин погиб при выполнении боевой задачи в зоне специальной военной операции. Об этом рассказали в администрации муниципалитета.

Александр Сергеевич родился в 1980 году в селе Верхний Авзян, окончил местную школу. Во время срочной службы участвовал в боевых действиях в Чечне, дослужился до сержанта и стал заместителем командира взвода. За службу его наградили знаком «За отличие в службе».

После армии работал столяром в Авзянском леспромхозе, затем переехал в Уфу и устроился водителем. В декабре прошлого года подписал контракт с Министерством обороны и отправился на фронт.

– В январе текущего года при выполнении боевой задачи погиб. Александр Сергеевич был человеком слова и чести, общительным, доброжелательным, жизнерадостным. Очень любил своих родных и близких: маму, братишку, дочь и сына. Всегда старался им помогать. Имел много друзей, был надежным другом, – рассказали в администрации Белорецкого района.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.