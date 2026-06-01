Житель Башкирии выиграл в лотерею миллион рублей

Индивидуальный предприниматель потратит выигрыш на погашение кредитов. Фото: Мария ЛЕНЦ.

Житель Благовещенска стал обладателем 1 миллиона рублей, выигранных в лотерею. Оказалось, что мужчина приобретает билеты исключительно по настроению. Накануне он зашел в фирменный магазин и на деньги, оставшиеся от предыдущих выигрышей, купил два билета. Во время трансляции розыгрыша горожанин сразу понял, что ему повезло.

Сам победитель признался, что обычно обращает внимание на номера билетов и числа в игровых полях. Он выбирает те экземпляры, где цифры не повторяются. По словам счастливчика, он вообще везучий по жизни: у него прекрасная семья, а теперь еще и крупный выигрыш в лотерею.

По словам счастливчика, он работает индивидуальным предпринимателем в сфере строительства социальных объектов. Свободное время проводит с детьми и внуками. Миллион он планирует потратить на погашение кредитов.

