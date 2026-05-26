В Башкирии сегодня сократят на час рабочий день

Следующие длинные выходные ждут жителей республики 12 июня. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В среду, 27 мая, жители Башкирии будут отмечать Курбан-байрам – праздник окончания хаджа, один из важнейших дней в исламском календаре. Этот день объявлен выходным. Из-за этого рабочая неделя разбивается на две половины.

Сегодня, 26 мая, рабочий день сократят на один час. Это последний внеплановый выходной в республике до 12 июня. В День России, который в этом году выпадает на пятницу, жителей ждут длинные выходные.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.