Замруководителя офиса в Уфе предлагают зарплату до 103 тысяч рублей

Всего в Центре занятости насчитывается 11 136 предложений о работе.

Центр занятости населения Башкирии опубликовал список самых высокооплачиваемых вакансий в Уфе.

Так, в топ вошли шесть предложений. Заместитель управляющего дополнительным офисом в АО «ВБРР» может зарабатывать до 103 тысяч рублей. Риелтору в ООО ИКК «Баш-Ойл» готовы платить до 100 тысяч рублей.

Врачу-травматологу-ортопеду в городской больнице Демского района предлагают до 95 тысяч рублей. Администратор магазина в ООО «Бетта Уфа» может получать до 92 тысяч рублей. Кредитному инспектору по работе со средним и крупным бизнесом в Башкирском отделении Сбербанка (филиал № 8598) обещают зарплату от 82 тысяч рублей. Инженеру по наладке и испытаниям в АО «Нефтеавтоматика» – от 87 тысяч рублей. Адрес – улица 50-летия Октября, 24.

Всего в Центре занятости насчитывается 11 136 вакансий. По количеству свободных мест в тройку лидеров вошли УМПО в Уфе (869 мест), ООО «Стройдом» (330) и ГУП РБ «Уфаводоканал» (223).

