В Башкирию придет почти 30-градусная жара

Утром на дорогах возможна дымка с ухудшением видимости

В понедельник, 25 мая, в Башкирии прогнозируется переменная облачность без существенных осадков. Об этом сообщили синоптики Башгидромета.

По данным метеорологов, ветер будет юго-западным со скоростью 3–8 метров в секунду, однако в дневные часы местами возможны порывы до 15 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит от +10 до +15 градусов, в восточных районах республики столбики термометров могут опуститься до +4°. Днем воздух прогреется до +24…+29 градусов.

Утром на отдельных участках автодорог возможна дымка, из-за чего видимость местами снизится до 1–3 километров.

В Уфе также ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ночью температура воздуха составит +13…+15°, а днем потеплеет до +27…+29°. Ветер — юго-западный, днем местами порывистый.

