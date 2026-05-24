Жара и порывы сильного ветра прогнозируются в Башкирии

По данным Башгидрометцентра на территории республики в ближайшие двое суток характер погоды не изменится. Метеорологи прогнозируют в воскресенье, 24 мая, погоду без существенных осадков, ветер юго-западный, западный умеренный, днем в северных районах до сильного. Экстренные службы предупреждают о порывах до 16 метров в секунду.

Температура воздуха ожидается ночью +10, +15°С, в горных районах похолодает до +4°С. В светлое время суток воздух разогреется до +24, +29°С. В понедельник, 25 мая, характер погоды существенно не изменится. Ночью также резко похолодает до +9, +14°С, в восточных районах до +4°С. Днем потеплеет до +29°С.

