В Башкирию после летней жары пришли ночные заморозки

В последний рабочий день недели, 22 мая, в Башкирии ожидается значительное похолодание. Метеорологи прогнозируют ночью в восточных районах республики заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -2°С. На остальной территории региона температура воздуха в ночь на пятницу упадет до +3, +8°С.

По данным Башгидрометцентра в республике в ближайшие сутки осадков не прогнозируется. Ветер ночью слабый, днем северо-западный, умеренный. В ближайшие выходные характер погоды не изменится: в темное время суток будет прохладно, до +9, +14°С в светлое время до +24, +29°С.

