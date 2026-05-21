В Уфе до конца июня будут частично перекрывать Демское шоссе

В Уфе на Демском шоссе с 25 мая по 25 июня будут частично перекрывать по одной полосе движения. Как сообщили в Минтрансе Башкирии, ограничения движения вводятся из-за ремонта дороги на участке от микрорайона Яркий до моста через реку Дема.

По данным ведомства, дорожники будут перекрывать по одной полосе по очереди. Сначала для подготовки, а позднее, по ночам, чтобы укладывать новый слой асфальта.

- Уфимцев и гостей города просят учитывать данное ограничение при планировании поездок, - прокомментировали в Минтрансе Башкирии.

