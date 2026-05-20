В Башкирии на пасеках и в СНТ заметили медведей

В Госкомитете Башкирии по чрезвычайным ситуациям сообщили, что с начала года поступило 14 обращений по поводу появления диких животных у людей. Два случая произошли совсем недавно. Так, в Иглинском районе медведь разорил пасеку, а в Нефтекамске хищник пришел прямо на участок с ульями в садовом некоммерческом товариществе.

Косолапые выходят к людям, потому что им не хватает еды, и их привлекают запахи. Спасатели напоминают правила безопасности: при встрече с медведем нельзя убегать, смотреть ему прямо в глаза и поворачиваться спиной. Также запрещено кормить зверя, гладить, фотографировать его и бросаться в него чем-либо. Нужно медленно отходить назад (не поворачиваясь спиной), громко шуметь и стараться казаться крупнее – для этого можно поднять рюкзак или ветку.

Дачникам советуют убирать пищевые отходы, на ночь закрывать компост и прятать миски домашних животных. Также можно использовать специальные отпугиватели. В экстренной ситуации нужно звонить по номеру 112.

