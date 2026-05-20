НовостиОбщество20 мая 2026 8:01

Из Уфы в Нячанг с 21 мая начнут летать прямые рейсы во Вьетнам

Перелет до вьетнамского курорта займет около 9 часов
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Авиасообщение с Вьетнамом возобновилось после долгого перерыва в ноябре 2025 года.

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

С 21 мая из уфимского аэропорта стартуют прямые рейсы во Вьетнам. Самолеты будут лететь на курорт Нячанг. Об этом рассказали в пресс-службе воздушной гавани столицы Башкирии.

Полеты выполнит вьетнамский авиаперевозчик VietJet. Он использует лайнеры Airbus A330-300. Рейсы запланированы по понедельникам и четвергам. Время в пути составит около 9 часов.

Авиасообщение с Вьетнамом возобновилось после длительного перерыва в ноябре прошлого года. А ранее из Уфы запустили первый за последние 30 лет прямой авиарейс в Абхазию.

