Прокуратура Башкирии начала проверку после гибели 13-летнего подростка в ДТП

Прокуратура проверяет ДТП в Иглинском районе, где пьяный водитель на «СЕАЗе» убил 13-летнего племянника.

Прокуратура Иглинского района организовала проверку по факту смертельного ДТП, в котором погиб подросток. Напомним, авария произошла 19 мая около 23 часов на 26-м километре автодороги Иглино – Красный Восход. За рулем автомобиля марки «СЕАЗ» сидел 22-летний молодой человек, который был пьян: он не справился с управлением, съехал в кювет, и машина перевернулась. В результате происшествия 13-летний племянник водителя скончался от полученных травм.

В ведомстве сообщили, что прокуратура установит причины и обстоятельства случившегося, а также проверит, как соблюдалось законодательство о несовершеннолетних и о безопасности дорожного движения. Если найдут основания, примут меры прокурорского реагирования.

Кроме того, надзорное ведомство поставило на контроль ход и результаты расследования уголовного дела, которое уже возбудили по данному факту.

