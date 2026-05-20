В Башкирии мать троих детей оставляла их без еды и сна

Женщина не кормила, не укладывала спать и бросала детей одних надолго. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии женщина издевалась над своими детьми. Как выяснилось в ходе прокурорской проверки, с декабря 2025 года по апрель 2026 года мать троих детей в возрасте от 6 до 14 лет (один из них – ребенок-инвалид), не заботилась о них должным образом: женщина подолгу оставляла их одних, не кормила, не обеспечивала полноценным сном. Кроме того, она пропускала прием лекарств младшему ребенку, который нуждался в постоянной терапии. Из-за этого мальчик попал в реанимацию.

Прокуратура передала материалы проверки в следственные органы, чтобы решить вопрос об уголовном преследовании. В итоге возбудили дело по статье о неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Сейчас дети находятся под временной опекой бабушки.

Надзорное ведомство держит ход и результаты расследования на контроле.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.