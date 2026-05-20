В Уфе пьяный мужчина избил жену до перелома ребер и пневмоторакса

Ссора супругов 13 мая закончилась тяжкими травмами для женщины.

Калининский районный суд Уфы арестовал 35-летнего мужчину, которого обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Следователь попросил избрать такую меру пресечения, и суд согласился.

По версии следствия, 13 мая уфимец был дома в нетрезвом состоянии. У него с женой вспыхнула ссора, и он начал бить супругу руками и ногами. Женщина получила перелом ребер и левосторонний пневмоторакс, которые квалифицируются как тяжкий вред здоровью.

Суд отправил мужчину под стражу до 17 июля. Постановление пока не вступило в законную силу.

