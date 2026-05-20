В Башкирии браконьеры застрелили рожавшую лосиху

Весной охота на копытных запрещена, сезон откроется только в сентябре.

В Башкирии ищут браконьера, который застрелил лосиху во время родов 30 апреля на границе Кармаскалинского и Иглинского районов. Полиция и министерство природопользования и экологии региона расследуют факт незаконной охоты.

В центре реабилитации диких животных «Пин и Пуф» назвали случившееся поразительным по своей жестокости. Охотник встретил в лесу стельную лосиху, которая уже родила первого детеныша. Когда самка начала рожать второго, браконьер выстрелил в нее и вытащил второго лосенка, разделал тушу лосихи, а затем переломал шею первому новорожденному и убил его. Туши животных он раскидал по лесу и скрылся.

На место выезжали сотрудники полиции и охотинспектор минэкологии республики. По правилам охоты, отстрел любых самок с детенышами, а также животных в период их размножения считается браконьерством и преследуется по закону. Более того, весной охота на копытных животных вообще запрещена, а сезон откроется только в сентябре.

