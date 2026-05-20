В Башкирии пьяный водитель погубил в ДТП 13-летнего школьника

Подросток скончался на месте от полученных травм. Фото: ГАИ по РБ.

В Иглинском районе Башкирии вечером 19 мая произошло смертельное ДТП. Авария случилась на автодороге Иглино – Красный Восход.

Как рассказали в ГАИ по РБ, за рулем автомобиля «СЕАЗ» находился 22-летний местный житель, который не имел водительских прав и был пьян. Молодой человек не справился с управлением, съехал в кювет, и машина перевернулась.

В результате аварии погиб 13-летний пассажир – племянник водителя. Подросток скончался на месте от полученных травм.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции. Сотрудники выясняют все обстоятельства случившегося. Водителя доставили в отдел полиции. В отношении него уже возбудили уголовное дело.

