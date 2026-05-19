В Башкирии к 2030 году хотят поднять рождаемость до 33,5 тысячи детей в год

Младенческая смертность в Башкирии за четыре месяца достигла исторического минимума – 2,3 промилле.

Правительство Башкирии поставило перед собой амбициозную задачу: к 2030 году довести ежегодное число рождений в регионе до 33,5 тысячи детей. Это следует из постановления «Об итогах социально-экономического развития РБ в 2025 году и о приоритетных задачах на 2026 год». Чтобы добиться такого результата, власти намерены обновить региональную программу «Повышение рождаемости на территории РБ на период до 2027 года». Ее продлят до 2030 года и дополнят новыми мероприятиями.

Необходимость стимулировать рождаемость связана с текущей демографической ситуацией. В 2025 году в регионе зафиксировали заметное снижение: суммарный коэффициент рождаемости упал с 1,352 до 1,299. По данным Минздрава республики, за прошлый год в Башкирии родились 27 574 младенца.

При этом есть и положительные новости. Ранее мы писали, что за первые четыре месяца 2026 года младенческая смертность в Башкирии достигла исторического минимума – 2,3 промилле (то есть 2,3 умерших ребенка на 1000 родившихся живыми). Для сравнения, год назад этот показатель составлял 3,2 промилле, и тогда его тоже считали рекордно низким: он был ниже среднероссийских значений.

