«Личности погибших устанавливают»: пожар унес две жизни в Башкирии

Фото: МЧС РБ

В башкирском селе Ахметово Кушнаренковского района при пожаре в частном доме погибли два человека. Об этом сообщило региональное МЧС.

Как передали в ведомстве, по прибытии пожарных горел жилой дом и сарай на площади в 148 квадратных метров. Спасатели полностью потушили огонь. При разборе завалов были обнаружено двое погибших.

– Их личности сейчас устанавливают, – добавили в МЧС.

