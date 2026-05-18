НовостиПроисшествия18 мая 2026 16:46

«Личности погибших устанавливают»: пожар унес две жизни в Башкирии

В Башкирии при пожаре в частном доме погибли два человека
Владислав КАЗАНЦЕВ
Фото: МЧС РБ

В башкирском селе Ахметово Кушнаренковского района при пожаре в частном доме погибли два человека. Об этом сообщило региональное МЧС.

Как передали в ведомстве, по прибытии пожарных горел жилой дом и сарай на площади в 148 квадратных метров. Спасатели полностью потушили огонь. При разборе завалов были обнаружено двое погибших.

– Их личности сейчас устанавливают, – добавили в МЧС.

