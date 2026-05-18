Скончалась от разрыва печени и потери крови: мужчина до смерти избил свою подругу

В Мелеузовском районе Башкирии мужчина до смерти избил свою сожительницу

В Мелеузовском районе Башкирии мужчина до смерти избил свою сожительницу. Об этом сообщили в пресс-службе местного суда.

По данным инстанции, трагедия случилась во время застолья с алкоголем. Мужчина поругался с подругой и стал зверски ее избивать. Женщина скончалась на месте происшествия. Причиной смерти стали травмы живота с разрывом печени и обильная кровопотеря.

Против мужчины завели уголовное дело об убийстве. Сейчас он находится под арестом в СИЗО.

