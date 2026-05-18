Сильный ветер обрушится на Башкирию

В западных районах Башкирии до 22 мая сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Завтра, 19 мая, в южных районах Башкирии ожидается ухудшение погоды. Об этом предупредили в республиканском МЧС. Местами порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду.

Спасатели напомнили, что при сильном ветре нужно особенно тщательно соблюдать меры пожарной безопасности и быть предельно осторожными с огнем. До 22 мая в западных районах республики сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Напомним, особый противопожарный режим ввели на территории Башкирии еще 30 апреля.

