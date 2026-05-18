Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
+28°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия18 мая 2026 12:00

В Башкирии осудят 44-летнего мужчину за ДТП с тремя погибшими

В Башкирии в аварии погибли два пассажира отечественной машины и водитель иномарки
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Свою вину мужчина не признал, дело передано в суд.

Свою вину мужчина не признал, дело передано в суд.

Фото: Анатолий ЖДАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Стерлитамакском районе Башкирии прокуратура направила в суд уголовное дело против 44-летнего жителя Оренбургской области. Мужчину обвиняют в ДТП, в котором погибли три человека. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Следствие установило, что в июле прошлого года водитель автомобиля «Лада Ларгус» при повороте на перекрестке трассы Уфа – Оренбург врезался во встречную «Киа Оптима». В результате аварии погибли два пассажира отечественной легковушки и водитель иномарки. Еще одна пассажирка «Киа» получила тяжелые травмы, но выжила.

Свою вину обвиняемый не признал. В ближайшее время его дело рассмотрит суд.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.