В Башкирии осудят 44-летнего мужчину за ДТП с тремя погибшими

В Стерлитамакском районе Башкирии прокуратура направила в суд уголовное дело против 44-летнего жителя Оренбургской области. Мужчину обвиняют в ДТП, в котором погибли три человека. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Следствие установило, что в июле прошлого года водитель автомобиля «Лада Ларгус» при повороте на перекрестке трассы Уфа – Оренбург врезался во встречную «Киа Оптима». В результате аварии погибли два пассажира отечественной легковушки и водитель иномарки. Еще одна пассажирка «Киа» получила тяжелые травмы, но выжила.

Свою вину обвиняемый не признал. В ближайшее время его дело рассмотрит суд.

