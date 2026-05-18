Жителей Башкирии предупредили о кишечной инфекции из-за немытой клубники

Роспотребнадзор Башкирии предупредил об опасности заражения кишечной инфекцией после употребления клубники.

В Башкирии начался сезон местной клубники и на прилавках фруктовых магазинов уже появился свежий урожай. Однако Роспотребнадзор республики предупредил любителей ягод об опасности: из-за немытой или грязной клубники можно заразиться кишечной инфекцией.

Специалисты не рекомендуют покупать ягоды у продавцов, которые торгуют на обочинах дорог, вдоль трасс или в других неположенных местах. В ведомстве пояснили, что такая клубника часто загрязнена пылью и выхлопными газами. К тому же у таких торговцев обычно нет документов, подтверждающих качество и безопасность товара.

Также в Роспотребнадзоре напомнили, как важно тщательно мыть ягоды перед едой, так как спелая клубника часто бывает испачкана землей. Если съесть немытые или плохо промытые плоды, можно подхватить кишечную инфекцию или паразитарное заболевание.

