НовостиПроисшествия18 мая 2026 7:30

Житель Башкирии переделал пневматическую винтовку в огнестрельное оружие

Суд признал мужчину виновным в незаконном изготовлении оружия
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Мужчина полностью признал свою вину в содеянном.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Архангельском районе Башкирии вынесли приговор местному жителю, который незаконно изготовил оружие. Кармаскалинский межрайонный суд признал его виновным, сообщили в объединенной пресс-службе судов республики.

Установлено, что в октябре 2024 года мужчина переделал пневматическую винтовку и изменил ее конструкцию. Ни лицензии на такую работу, ни разрешения от уполномоченного органа у него не было. Противоправную деятельность пресекли сотрудники правоохранительных органов.

Житель Башкирии на суде полностью признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год. Само орудие будет уничтожено.

