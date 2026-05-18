В Башкирии из-за жары объявили 3-4 классы пожарной опасности

С начала сезона в республике зарегистрировали 7 лесных пожаров, огонь прошел 64,5 гектара.

В Башкирии на 18 мая прогнозируют третий и четвертый классы пожарной опасности. Из-за этого все лесопожарные формирования перевели в режим повышенной готовности. Об этом сообщили в региональном министерстве лесного хозяйства.

Самая сложная обстановка сейчас в Учалинском лесничестве. Там продолжает действовать лесной пожар, который уже локализовали на площади 8,9 гектара. На тушении работают 14 человек и 5 машин спецтехники.

В ведомстве отметили, что с начала пожароопасного сезона – с 8 апреля по 18 мая – в лесах республики зарегистрировали 7 пожаров. Огонь прошел в общей сложности 64,5 гектара. Почти все возгорания случились из-за того, что люди неосторожно обращались с огнем.

Минлесхоз Башкортостана просит жителей и гостей республики быть очень внимательными в лесах и строго соблюдать правила пожарной безопасности. Нарушителям грозят крупные штрафы: простым гражданам – до 60 тысяч рублей, должностным лицам – до 110 тысяч, а компаниям – до 2 миллионов рублей. Если увидите дым или огонь в лесу или рядом с ним, сразу звоните в региональную диспетчерскую службу минлесхоза по телефону 8 (347) 218-14-14.

