В Башкирии на аукцион выставили 79 арестованных авто

Среди марок представлены Renault, Skoda, Hyundai, Ford, Chevrolet, Kia, Lada и многие другие

В Башкирии на продажу выставили имущество, обращенное в собственность государства. С молотка уйдут 79 лотов. Среди них – легковые автомобили, мотоциклы, скутеры, трактор и мотовездеход, цены на которые стартуют от 52 тысяч рублей.

Самый дорогой легковой автомобиль в списке – Land Rover Freelander 2 2009 года выпуска, его начальная цена составляет 771 тысячу рублей. Также в числе лидеров по стоимости – Skoda Rapid 2016 года (425 тысяч), Hyundai Solaris 2019 года (631 тысяча), Ford Mondeo (558 тысяч) и Kia Sid (679 тысяч). Недорого можно приобрести ВАЗ-21101 за 52 тысячи, ВАЗ-21099 за 60 тысяч, Chevrolet Lanos за 58 тысяч, ВАЗ-21102 (без VIN) за 53 тысячи и ВАЗ-2104 (без VIN) за 53 тысячи.

Из мототехники на торги выставлены SYM XS 125-K, Suzuki GSR-750, YX50-CF, Falcon Terrall, два «ИЖ Юпитер» – цены от 41 тысячи до 462 тысяч рублей. Также продают электроскутер «Citi Koko Trike» за 58 тысяч, скутер Honda DIO за 60 тысяч, мотовездеход XINGYUE XYST405M за 546 тысяч и трактор «Беларус 82.1» за 296 тысяч рублей.

Жителей Башкирии предупреждают: работоспособность всех транспортных средств не проверяли, ключи и сопроводительные документы отсутствуют. Имущество продается «как есть» и возврату не подлежит. Покупателю придется самостоятельно заниматься регистрацией и приведением транспорта в соответствие с требованиями технического регламента.

Торги пройдут на электронной площадке «РТС-Тендер». Прием заявок стартовал 15 мая и завершится 10 июня 2026 года.

