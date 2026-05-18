В 2026 году число квот на бесплатное ЭКО в Башкирии доведут до 2849

В Башкирии в 2026 году увеличат количество квот на проведение экстракорпорального оплодотворения по полисам обязательного медицинского страхования. Такую задачу на текущий год поставило правительство республики в рамках реализации направления «Семья». Из постановления правительства об итогах социально-экономического развития в 2025 году и о приоритетных задачах на 2026 год следует, что число квот на бесплатное ЭКО в текущем году доведут до 2849. Именно столько бесплодных пар смогут зачать ребенка благодаря искусственному оплодотворению.

Количество квот на ЭКО по ОМС в Башкирии планомерно растет. Для сравнения: в 2022 году выделили 1834 квоты, а в 2025 году их число уже достигло 2489. По данным Минздрава республики, за последние три года благодаря поддержке программы ЭКО в Башкирии родились 1335 детей. В рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования также реализуется базовая программа вспомогательных репродуктивных технологий, включая криоконсервацию эмбрионов и перенос криоконсервированных эмбрионов.

