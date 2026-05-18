В Башкирии установилась аномально жаркая погода

Фото: Иван МАКЕЕВ.

В Башкирию пришло настоящее летнее тепло. По данным Башгидромета, в ближайшие три дня в республике установится аномально жаркая погода без осадков. Из-за высокой температуры в западных районах ожидается высокая пожарная опасность, а днем на юге возможны порывы ветра до 17 метров в секунду.

В понедельник, 18 мая, днем воздух прогреется до +26…+31 градуса. Во вторник, 19 мая, характер погоды не изменится. Дневная температура составит +27…+32 градуса, ночью будет прохладнее – от +11 до +16 по региону. Ожидается ясная и сухая погода. В среду, 20 мая, сохранится жаркая и малооблачная погода. Столбики термометров днем покажут до +28…+30 градусов.

