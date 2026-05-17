В Башкирии местный житель устроил стрельбу из машины и получил штраф

Инцидент произошел на одной из улиц Давлеканово

В Давлекановском районе к административной ответственности за мелкое хулиганство привлекли 28-летнего местного жителя. Соответствующее постановление вынес суд.

Как установлено в ходе разбирательства, мужчина, передвигаясь на автомобиле по одной из улиц Давлеканово, несколько раз выстрелил в воздух из пневматического пистолета. Инцидент произошел в общественном месте.

О случившемся стало известно после публикации в сообществе «Подслушано Давлеканово» во «ВКонтакте», где местный житель сообщил о неизвестном, стрелявшем из окна автомобиля.

В суде мужчина признал вину и пояснил, что решил проверить исправность пневматического пистолета, который, как ему показалось, не работал. По его словам, он произвел холостые выстрелы, чтобы стравить воздух из баллончика. При этом патронов в магазине не было.

С учетом смягчающих обстоятельств и отсутствия отягчающих суд назначил нарушителю административный штраф в размере 1 тысячи рублей. Постановление пока не вступило в законную силу.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.